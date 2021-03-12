В Киеве горел дом престарелых с 65 пенсионерами (фото)

Ранним утром 12 марта горел трехэтажный дом для пожилых людей в Подольском районе Киева. Пожар начался в 5:50, а к 7:17 огонь был ликвидирован. В доме престарелых находились 65 пожилых людей. К счастью, никто не пострадал.

Об инциденте сообщили в полиции и ГСЧС. На месте работают полицейские, спасатели и врачи.

/ Фото: ГСЧС

Сообщается, что в доме престарелых загорелась крыша. Обслуживающий персонал заведения эвакуировал пенсионеров с верхних этажей на первый. Позже их с остальными клиентами и персоналом окончательно эвакуировали из здания.

/ Фото: ГСЧС

Пожар тушили 35 человек и восемь единиц техники.

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/ Фото: ГСЧС

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. После проведения экспертиз будет установлена причина возгорания.

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Напомним, в конце января 2021 года в пожаре в частном пансионате для пожилых людей в Харькове погибли 16 человек, еще 11 пострадали. Тот пожар классифицировали как чрезвычайную ситуацию государственного уровня.

Кроме того, выяснилось, что пансионат был нелегальным, и никто его не проверял. По словам местных жителей, заведение работало не один год, а жильцами сначала были наркозависимые.

Такой поворот событий привел к массовым проверкам пансионатов для пожилых людей и домов престарелых. Новости "Сегодня" ранее рассказывали о том, какие нарушения находят чаще всего:

Видео: Сегодня