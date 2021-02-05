В Киеве горела крыша двухэтажного здания (фото, видео)

Работало 6 единиц техники и 25 человек личного состава

В Киеве 5 февраля произошел пожар в Шевченковском районе.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Киева в Facebook.

Происшествие случилось в переулке Тараса Шевченко, 5.

"Во вспомогательной отдельно стоящем 2-этажном здании, размером 6х10 квадратных метров произошло возгорание на крыше здания", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работало шесть единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава.

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Причина возгорания устанавливается правоохранительными органами.

Жертв и пострадавших в результате пожара нет.

Напомним, президент Владимир Зеленский выразил соболезнования близким и родным погибших в больнице Запорожья, где случился пожар. Он пообещал, что государство исправит ситуацию для недопущения подобных трагедий в будущем.

Президент отправил в Запорожье главу Минздрава Максима Степанова и заместителя председателя ГСЧС Олега Мельчуцкого.

Видео пожара в Запорожье: