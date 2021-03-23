В Киеве вспыхнул пожар в многоэтажке (видео)

В Киеве 23 марта произошел серьезный пожар в Деснянском районе.
Об этом сообщает KIEVMAP в Telegram.
ЧП произошло на улице Милютенко.
Как пишут в Сети, пламя уже перешло на соседнюю квартиру. На месте работают спасатели.
Пока информации о пострадавших нет.
Ранее мы писали, что в Киеве на территории Александровской больницы произошел пожар. В 2-этажном недействующем корпусе произошло возгорание мусора в подвальном помещении.
Напомним, ранее в Хмельницкой области произошел пожар в двухэтажной больнице, из здания были эвакуированы 23 человека.
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