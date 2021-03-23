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В Киеве вспыхнул пожар в многоэтажке (видео)

23 марта, 19:05

Ольга Кравченко

Пока информации о пострадавших нет

В Киеве 23 марта произошел серьезный пожар в Деснянском районе.

Об этом сообщает KIEVMAP в Telegram.

ЧП произошло на улице Милютенко.

Как пишут в Сети, пламя уже перешло на соседнюю квартиру. На месте работают спасатели.

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Пока информации о пострадавших нет.

Ранее мы писали, что в Киеве на территории Александровской больницы произошел пожар. В 2-этажном недействующем корпусе произошло возгорание мусора в подвальном помещении.

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Киев многоэтажка горит пожар Деснянский район

Источник: Сегодня

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