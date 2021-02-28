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В Киеве горит рынок на Оболони (видео)

28 февраля, 23:29

Юлия Безпечная

На месте уже работают спасатели

В Киеве в Оболонском районе поздно вечером загорелся мини-рынок на Маршала Малиновского, 5 (возле супермаркета АТБ).

На месте уже работают пожарные расчеты, сообщает "Киев Оперативный".

Информации о пострадавших пока нет.

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Напомним, в Одессе вечером 27 февраля произошел пожар в следственном изоляторе, где содержится приговоренный к 7 годам заключения активист Сергей Стерненко.

Мы также сообщали, что 27 февраля в городской больнице №1 Черновцов, где лечат больных коронавирусом, произошли взрыв и пожар, в результате которых погибли два человека.

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Киев рынки пожар Оболонский район

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