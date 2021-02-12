В Киеве на рынке "Петровка" вспыхнул пожар. Что происходит (видео)

В районе станции метро "Почайная" вспыхнул пожар. Очевидцы предположили, что загорелся легендарный книжный рынок.
В ГСЧС Киева сайту "Сегодня" сообщили, что вызов поступил им в 18:00.
"На открытой территории, возле рынка "Петрык" загорелся мусор. Место не имеет адреса – это промышленная зона не относящаяся к книжному рынку. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Огонь успел переброситься на металлическое сооружение площадью 8 на 4 метра. В 18:34 пожар был ликвидирован", – сообщили в ГСЧС Киева.
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Как отмечается, никто из людей не пострадал.
Осторожно на видео присутствует ненормативная лексика.
Ранее сообщалось, что книжный рынок "Петровка" снова хотят снести.
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