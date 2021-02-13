В Киеве и области непогода может остановить движение автотранспорта- ГСЧС

Сегодня в Киевской области ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с, метели и гололедица на дорогах.

Об этом предупредила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Спасатели сообщили, что непогода может привести к нарушению, а на отдельных участках дорог – и к прекращению движения автомобилей.

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Водителям рекомендуют воздержаться от поездок и не оставлять автомобили вдоль проезжей части, чтобы снегоуборочная техника свободно чистила дороги и тротуары.

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Ранее мы сообщали, что на выходных в Украину придут сильные морозы, а с 14 февраля прекратятся снегопады. Очень холодная погода продержится около 10 дней.

Напомним, в Украине продолжается снежный апокалипсис. В последние дни спецтехника с ним не справляется, поэтому расчищать тротуары помогают даже рядовые украинцы.

Как Кличко проконтролировал в столице уборку снега, смотрите в сюжете: