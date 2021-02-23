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В Киеве иномарка сбила мужчину на пешеходном переходе (фото)

23 февраля, 17:40

Ольга Кравченко

Пострадавшего госпитализировали

В Киеве на улице Васильковской водитель автомобиля Toyota прямо на пешеходном переходе сбил мужчину.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

"Из имеющихся травм – выбиты зубы, сильно ударился головой", – говорится в сообщении.

Пострадавшего госпитализировали.

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На месте работала полиция.

Ранее мы писали, что в Дарницком районе Киева на железнодорожном переезде возле платформы "Лесничество" на улице Бориспольской товарный поезд врезался в легковой автомобиль, погиб мужчина.

Также напомним, в Киеве пьяный водитель совершил ДТП и пытался скрыться, однако прохожие совместно с патрульными его задержали.

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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