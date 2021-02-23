В Киеве иномарка сбила мужчину на пешеходном переходе (фото)

В Киеве на улице Васильковской водитель автомобиля Toyota прямо на пешеходном переходе сбил мужчину.
Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.
"Из имеющихся травм – выбиты зубы, сильно ударился головой", – говорится в сообщении.
Пострадавшего госпитализировали.
На месте работала полиция.
Ранее мы писали, что в Дарницком районе Киева на железнодорожном переезде возле платформы "Лесничество" на улице Бориспольской товарный поезд врезался в легковой автомобиль, погиб мужчина.
Также напомним, в Киеве пьяный водитель совершил ДТП и пытался скрыться, однако прохожие совместно с патрульными его задержали.
Новости на эту же тему: