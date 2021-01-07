Версія українською
$ 28,4
34,85

В Киеве изменят движение общественного транспорта из-за локдауна

7 января, 10:54

Ксения Капустинская

Горожан призывают не пользоваться метро и маршрутками без необходимости

Во время локдауна с 8 по 24 января в Киеве изменится работа общественного транспорта. В Киевской городской администрации (КГГА) предупредили, что:

Видео: Сегодня

"Городская власть призывает киевлян не пользоваться общественным транспортом без необходимости", – добавили в КГГА.

Читайте также: Киев продлил бесплатный проезд в транспорте для льготников из других городов

Реклама

При этом, как заверял мэр Киева Виталий Кличко, весь коммунальный транспорт будет ежедневно проходит процедуру дезинфекции. Каждый день на маршруты в столице выходят более 500 автобусов, 328 троллейбусов и 266 трамваев.

Напомним, ношение маски в общественных местах, включая транспорт, остается обязательным.

Ранее сайт "Сегодня" также разбирался, почему в маршрутках Киева перестали оплачивать проезд банковскими картами.

Новости на эту же тему:
транспорт Киев метро маршрутки КГГА троллейбусы трамваи график автобусы локдаун

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Утечка документов в Ухани: раскрыта правда о COVID в Китае
Мейхер впервые обнародовала снимки своих дочерей
Що означають широкі стегна у жінок? Те, чого не знають чоловіки