В Киеве изменят движение общественного транспорта из-за локдауна

Горожан призывают не пользоваться метро и маршрутками без необходимости

Во время локдауна с 8 по 24 января в Киеве изменится работа общественного транспорта. В Киевской городской администрации (КГГА) предупредили, что:

интервалы в графике городских рейсов могут увеличить;

в трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутки будут пускать столько пассажиров, сколько сидячих мест в салоне;

некоторые станции метро могут закрыть или ограничить вход/выход, об этом пассажиров будут предупреждать звуковыми оповещениями.

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"Городская власть призывает киевлян не пользоваться общественным транспортом без необходимости", – добавили в КГГА.

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При этом, как заверял мэр Киева Виталий Кличко, весь коммунальный транспорт будет ежедневно проходит процедуру дезинфекции. Каждый день на маршруты в столице выходят более 500 автобусов, 328 троллейбусов и 266 трамваев.

Напомним, ношение маски в общественных местах, включая транспорт, остается обязательным.

Ранее сайт "Сегодня" также разбирался, почему в маршрутках Киева перестали оплачивать проезд банковскими картами.