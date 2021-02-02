В Киеве конфликт водителей на дороге закончился дракой (видео)

В Киеве водители устроили драку на мосту Метро.
Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции в Telegram.
В полицию обратился очевидец происшествия. По словам мужчины, он увидел, что компания мужчин с одного автомобиля избивают водителя другого.
Потерпевший водитель Renault объяснил, что на дороге возник конфликт с другим водителем. Его автомобиль заблокировали, а после из другого автомобиля к Renault подошел незнакомец, открыл водительскую дверь и нанес ему несколько ударов.
Во время происшествия в салоне, кроме него, находились жена, сестра и младенец.
"В конце пассажиры и водители обеих машин были вовлечены в конфликт. После драки незнакомцы уехали с места, а мужчине понадобилась помощь врачей", – говорится в сообщении.
На мосту Метро полиция задержала мужчин, которые не отрицали участия в конфликте.
Напомним, ранее сообщалось, что из-за новогодних скидок украинцы дрались и давили друг друга в очередях.
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