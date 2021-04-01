В Киеве масштабный пожар: горят плавучие дачи (фото, видео)

В Киеве 1 апреля в Оболонском районе загорелись две плавучие дачи и конструкция для хранения дров, сообщает корреспондент "Сегодня".

Видео с места событий поделились в соцсетях очевидцы. Как известно, площадь пожара около 200 квадратных метров.

"Тушат с воды, пожарными кораблями", - пишут в Сети.

Как рассказали в ГСЧС Киева, пожар произошел в Оболонском заливе на острове Собачий (Псов).

"Наш пожарный катер "Отважный" возвращался с выполнения тактических занятий на реке Днепр. Сотрудники заметили задымление в районе Северного моста. Установлено, что там произошло возгорание двух плавдач – размером 10 на 10 метров, а также дровника площадью 3 на 5 метров. В 12:52 пожар был локализирован. Работы по тушению еще продолжаются, поскольку все конструкции деревянные", – рассказали в ГСЧС Киева.

Столичные спасатели отмечают, что заявок о пожаре к ним не поступало.

Столичные спасатели отмечают, что заявок о пожаре к ним не поступало. То есть в интернете и социальных сетях люди публикуют видео, но в пожарную службу никто не обращается.

Как стало известно, жертв и пострадавших нет. Удалось потушить и предотвратить дальнейшее распространение огня на другие здания, сухие деревья и траву на острове.

На месте происшествия работал пожарный катер "Отважный" и 5 человек личного состава. Причину возникновения пожара устанавливать следствие.

Ранее сообщалось, что утром в воскресенье, 28 марта, на столичной Троещине произошел пожар. Cтолб черного дыма был виден издалека. Позднее выяснилось, что возгорание произошло в новом доме, который еще даже не заселен.