В Киеве массово угоняют Outlander: почему именно ее

В Киеве с середины осени массово угоняют автомобили определенной модели – Mitsubishi Outlander. Как мы выяснили, пострадавшие, не получив помощи от полиции, объединились в свою группу и теперь сообща занимаются розыском своего транспорта. По их данным, за последние два месяца в Киеве были угнаны как минимум 17 таких авто. Многие из пострадавших уверены, что причиной столь массового угона стал чей-то крупный заказ именно на такую модель.

Мы разыскали и пообщались с несколькими из тех, кого угонщики лишили автомобилей.

"Мой автомобиль угнали в ночь с 30 на 31 октября рано утром. Машина была похищена возле дома, была припаркована рядом", – рассказывает житель Оболонского района столицы Андрей Лазаренко.

Он, как и полагается, сообщил об угоне в полицию, но спустя полтора месяца результатов не наблюдает.

"Пока что никакого результата расследования нет, и на него не надеюсь. Я поддерживаю контакт почти со всеми, у кого были угнаны такие авто, но ничего общего, никаких точек соприкосновения нет. Разные и районы угонов. Что касается версий, то есть всего лишь мои домыслы, поэтому действительности не знаю, не могу комментировать. То, что угоняются эти авто в таком количестве, может говорить о заказе на них и том, что это крышуется где-то высоко…"

По словам Андрея, его машина была угнана не более, чем за 40 секунд.

"Наверняка, это было совершено с помощью специального девайса", – предполагает Андрей. Еще один киевлянин, у которого угнали авто, Юрий Руснак рассказал нам следующее: "9 ноября я припарковал свое авто в районе столичного Академгородка, а 10 ноября утром обнаружил, что его угнали, – говорит Юрий. – Я вызвал полицию, они приехали, долго все осматривали. У меня даже попросили денег на бензин. Сказали, что это для того, чтобы они могли ездить искать мое авто. Попросили дать столько, сколько не жалко. После этого в полицию звонил всегда я, чтобы интересоваться, как продвигается расследование. Мне не звонили".

По словам Юрия, в полиции ему однажды ответили, что автомобиль может находиться в районе Глевахи Киевской области.

"Мне сказали, что, мол, если есть возможность, то нужно поездить по Глевахе, поискать ее. Естественно, мы ездили и искали, задействовали дрон. Когда из Глевахи я позвонил полицейским и сказал, что ничего не нашел, то мне сказали, что авто уехало дальше. Не знаю, насколько это правда. Через некоторое время я объединился с другими пострадавшими. В нашем чате 15 человек. Поступала информация, что мое авто и другие машины может находиться в районе Белой Церкви, где есть так называемая "разборка" Mitsubishi Outlander. Полицию просили проверить эту "разборку". Кто-то из пострадавших вроде туда ездил. Считаю, что причина угонов в том, что был заказ на определенное число таких авто. Единственное, что объединяло все эти случаи – все машины были не старше 2017 года выпуска. Моя машина была выпущена в 2018 году, в Украину приехала в 2019-м, а купил ее в августе 2020 года". К этому Юрий добавил: "На днях владелец одной из угнанных машин нашел ее запчасти на распродаже на одном из сайтов бесплатных объявлений. Пока не знаю, чем закончилась эта история. Не знаю, как он определил это. Возможно, по каким-то сколам… Кстати, пока мы с вами говорили, в нашем чате появилось 2 новых сообщения об угонах…".

Масштабность подтвердили и копы

В столичной полиции нам подтвердили данные пострадавших о немалом количестве угонов.

"С 1 по 24 октября нынешнего года у нас было зарегистрировано 10 случаев незаконного завладения автомобилями Mitsubishi Outlander. Из них 2 автомобиля возвращены владельцам", – сообщили нам в пресс-службе столичной полиции.

При этом полицейские уточнили, что информацию об угонах таких авто, совершенных в ноябре и декабре, готовы предоставить позднее. В то же время стало известно, что, например, в центре города за последнее время не было угнано ни одного авто Mitsubishi Outlander. Копы поясняют это тем, что угонщики стараются орудовать в тех районах, где близко находится выезд из города и где, соответственно, меньше камер наблюдения.

Почему атакуют именно эти авто?

Почему у угонщиков появился большой спрос на такие авто – на такой вопрос нам ответил эксперт в области безопасности Сергей Шабовта.

Как он нам рассказал, у его знакомых из Одесской области некоторое время тому назад также угнали Mitsubishi Outlander.

"Значительная часть элитных автомобилей угоняется под заказ. Такая ситуация с конкретной маркой авто говорит о спросе со стороны тех, кто формирует заказ. И, соответственно, этот спрос отрабатывается, – рассказал нам Сергей Шабовта. – Очень много инсайда говорит о том, что в составе таких группировок есть технические специалисты, которые отслеживают противоугонные новинки и знают, как их обезвреживать".

По словам Шабовты, угоны таких авто, как правило, не спонтанны, а в последующем машины перегоняются за рубеж.

"Они совершаются после того, как у угонщиков есть представление о распорядке дня владельца, о том, где хозяин чаще всего оставляет машину. Угоны приобрели размах определенной индустрии. Что касается рынка сбыта, то я уверен, что заказ на такие авто – не из Украины. Я сталкивался с ситуациями, когда у людей угнали авто, кстати, тоже Mitsubishi Outlander. Это было в Одесской области. Пострадавшие связались со знакомыми операми и тем им ответили, что спустя более часа после угона машина уже была в Приднестровье…", – говорит Шабовта.

Впрочем, на вопрос о том, как противостоять угонщикам, у экспертов нет однозначного ответа. Они предлагают принимать ряд мер.

"Сейчас у угонщиков есть оборудование, которое помогает выявлять спутниковые системы слежения. Кроме того, сигнал исчезает, если авто загоняется в помещение с определенными условиями, откуда сигнал не "пробивается". Поэтому владельцам предлагают применять сразу комплекс антиугонных мер", – советуют эксперты.

Выпил и угнал

Впрочем, в криминальной хронике есть и такие случаи, когда полиция догоняет угонщика по горячим следам.

"На днях у одной из женщин был угнан автомобиль Daewoo Sens. Как выяснилось, водитель забыла ключи, после чего транспортом завладел неизвестный, – рассказала нам пресс-секретарь управления полиции охраны в Николаевской области Евгения Голубова. – Когда в полицию поступил вызов, то наши сотрудники полиции охраны начали отрабатывать прилегающую к месту преступления территорию и в течение часа в одном из дворов было обнаружено это авто. 39-летний водитель был пьян. Как оказалось, ранее он был судим за грабеж. Угон машины он попытался объяснить тем, что, мол, его попросили перегнать авто с одного места в другое".

Напомним, ранее в Харьковской области 14-летний подросток угнал и разбил за сутки 3 авто – таким образом он учился управлять машинами.

Также сообщалось о том, как орудуют угонщики и чего еще стоит опасаться пострадавшим от угона. Подробности – в сюжете.