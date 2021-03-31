Запреты коснутся и транспорта: в Киеве хотят ужесточить карантин

Мэр призвал без особой надобности не ездить в общественном транспорте

Если ситуация с коронавирусом в Киеве не стабилизируется, власти могут ввести дополнительные ограничения карантина.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

Он пояснил, что заполненность коек достигла почти 80%. Киев сегодня в антилидерах по количеству новых случаев коронавируса за сутки – 1100.

"Если ситуация не улучшится, городской совет будет вынужден ввести более строгие ограничения", -сказал мэр.

Так, ограничения могут коснуться:

работы общественного транспорта;

детских садов;

работы школ.

Также глава города призвал жителей без особой надобности не использовать общественный транспорт.

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В свою очередь глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире "Украина 24" заявил, если Академия медицинских наук не выделит на этой неделе 500 коек, то в пятницу будет приниматься решение об усилении карантина в Киеве.

По его словам, "Укртрансбезопасность" игнорирует свои прямые обязанности по контролю транспорта. Копы последние дни проверяли, как пассажиры придерживаются правил – выявили много нарушений.

При этом на уточняющий вопрос, остановят ли транспорт в столице уже с субботы, в том числе и метро, если не будут выделены 500 дополнительных коек, Рубан ответить не успел.

Напомним, с 1 апреля в Киеве запретили традиционные ярмарки.

Как известно, в Киеве введен локдаун из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Местная власть внесла изменения в работу транспорта и разных учреждений. Читайте подробнее, что нужно знать о локдауне в столице.