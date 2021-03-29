В Киеве могут закрыть школы и остановить транспорт: ситуация с ковидом ухудшается

Власти Киева не исключают вариант с закрытием школ, садиков и остановкой транспорта из-за критической ситуации с коронавирусом.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

"Ситуация пока, к сожалению, совсем не улучшилась. Видим, мягко говоря, не совсем серьезное отношение к карантинным ограничениям со стороны горожан... Ситуация критическая, у нас сегодня дети 1-4 классов пошли в школу... Но если ситуация не изменится, нам придется закрывать и 1-4 классы, и детские сады и принимать решение, чтобы ограничить работу транспорта в целом", – заявил чиновник.

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По его словам, за последние две недели добавили более 1 000 койко-мест в больницах для пациентов с COVID, но их заполненность на сегодня достаточно серьезная.

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