В Киеве мужчина разбросал все вещи, а после решил прыгнуть с балкона многоэтажки (видео)

В Киеве патрульные спасли мужчину, который чуть не выпал из окна.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева в Telegram.

Инспекторы Юлия Литвинова и Андрей Гончарук спасли мужчину на улице Борщаговской, который перелез за ограждение балкона многоэтажки, крушил предметы, выбрасывал их на улицу из окна и хотел прыгнуть вниз.

"Понимая, что ситуация критическая и счет идет даже не на минуты, полицейские изо всех сил побежали на четвертый этаж. В тот момент, когда гражданин повис на карнизе балкона, Андрей успел схватить его за руку. В то время Юлия помогла напарнику держать мужчину. Совместными усилиями его затянули внутрь", – сообщают в полиции.

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Полицейские передали мужчину врачам, которые госпитализировали его в медицинское учреждение.

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