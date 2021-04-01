В Киеве мужчина справил нужду прямо на полицейский автомобиль (видео)

Один из мужчин был еще и под наркотиками, за что получил отдельный протокол

В столице ради развлечения мужчина справил нужду прямо на полицейский автомобиль, а второй – снимал этот процесс, после чего выложили видео в соцсети. Хулиганство не осталось незамеченным – правоохранители их уже задержали.

Они объяснили полицейским, что, мол, в тот вечер были нетрезвые.

Более того, и во время задержания один из молодых людей был за рулем, вероятно, под действием наркотиков. Из-за этого на него составили отдельный протокол.

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За хулиганские действия в отношении полицейского авто мужчинам теперь грозит до четырех лет лишения свободы.

Видео: Сегодня

Как сообщали новости "Сегодня", ранее в одном из районов Киева оригинально отучили желающих ходить в туалет во дворах. Пока коммунальщики пытаются открыть туалет, местные жители на Теремках установили сигнализацию от "мокрых хулиганов".

Ранее мы писали, как нормальные туалеты приближают нас к Европе.