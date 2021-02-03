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В Киеве мужчина стрелял с балкона по "подозрительным людям"

3 февраля, 18:00

Ольга Кравченко

Происшествие произошло на улице Соломенской

В Киеве мужчина стрелял с балкона по людям.

Об этом сообщает "Киев Сейчас" в Telegram.

С балкона квартиры на улице Соломенской мужчина решил пострелять в людей из травматического оружия, потому что "под балконом постоянно ходят подозрительные люди".

"Полиция объяснение не оценила и стрелка задержали", – говорится в сообщении.

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Недавно мы писали, что в Киевской области задержали злоумышленника, который устроил стрельбу в Переяславе.

Также сообщалось о том, что в Никополе Днепропетровской области произошла стрельба, в результате которой погибли двое мужчин. По факту стрельбы открыли уголовное производство.

Смотрите сюжет – в Полтаве стреляли в 36-летнего мужчину:

Видео: Сегодня

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Киев полиция стрельба балкон

Источник: Сегодня

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