В Киеве мужчина стрелял с балкона по "подозрительным людям"

В Киеве мужчина стрелял с балкона по людям.

Об этом сообщает "Киев Сейчас" в Telegram.



С балкона квартиры на улице Соломенской мужчина решил пострелять в людей из травматического оружия, потому что "под балконом постоянно ходят подозрительные люди".

"Полиция объяснение не оценила и стрелка задержали", – говорится в сообщении.

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Недавно мы писали, что в Киевской области задержали злоумышленника, который устроил стрельбу в Переяславе.

Также сообщалось о том, что в Никополе Днепропетровской области произошла стрельба, в результате которой погибли двое мужчин. По факту стрельбы открыли уголовное производство.

Смотрите сюжет – в Полтаве стреляли в 36-летнего мужчину:

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