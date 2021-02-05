Версія українською
$ 27,89
33,45

В Киеве мужчина убил свою жену и скрылся (фото)

5 февраля, 14:07

Ольга Кравченко

Подозреваемый – 49-летний уроженец Харьковщины

В Киеве мужчина ударил жену ножом, когда они ссорились и скрылся. Полицейские его задержали.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.

Происшествие случилось на улице Боевой.

"Женщина от полученных ранений скончалась на месте. После совершения преступления злоумышленник скрылся, но в течение нескольких минут полицейские разыскали его и задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он – 49-летний уроженец Харьковщины, который раньше не привлекался к уголовной ответственности", – говорит начальник следственного отделения Голосеевского управления полиции Олег Самойлик.

Реклама

Следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство за – умышленное убийство.

Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что у одесского головореза, который обезглавил родного отца и зарезал друга, были проблемы с наркотиками, за что его не раз увольняли с работы.

Видео: Сегодня

Новости на эту же тему:
Киев убийство жена полиция муж ножевые ранения

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

"Заткнись и беги": Потап резко осадил Настю Каменских
На пляже в Бразилии. Венсан Кассель показал полуобнаженную жену
Анна Курникова и Энрике Иглесиас показали фото своих троих детей