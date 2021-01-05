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В Киеве мужчину вытолкнули из окна многоэтажки (фото)

5 января, 11:18

Ольга Кравченко

Компания людей так отпраздновала Новый год

В Киеве на улице Воскресенской обнаружили мужчину с открытой черепно-мозговой травмой. Оказалось, что его вытолкнули из окна.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.

Компания людей праздновала Новый год. Во время вечеринки хозяин квартиры толкнул товарища в спину, и он выпал из окна второго этажа. С тяжелой травмой головы 23-летнего киевлянина госпитализировали в больницу.

29-летнего злоумышленника задержали – он объяснил свой поступок тем, что отомстил товарищу, который повредил стекло духовой печи.

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За содеянное мужчине грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что в Киеве погиб пассажир, которого вытолкнули из маршрутки.

Напомним, в Бердянске воры прямо на ходу вытолкнули милиционера из автомобиля. Злоумышленникам грозит пять лет тюрьмы.

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Источник: Сегодня

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