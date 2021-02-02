В Киеве мужчины устроили стрельбу из автоматов (видео)

Вооруженных автоматами мужчин, которые устроили стрельбу в Киеве, задержали столичные правоохранители. По оперативным данным, мужчины бежали в сторону Одесской трасы.
На поиски стрелков выехали несколько экипажей патрульных.
Автомобиль с подозреваемыми остановили за 20 минут после инцидента на проспекте Лобановского. На транспорте остались следы от пуль.
Как позже сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции Киева, в результате происшествия никто не пострадал. Транспортное средство со следами выстрелов изъято для экспертного исследования.
Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным управлением столичной полиции открыто уголовное производство.
Недавно мы писали, что в Киевской области задержали злоумышленника, который устроил стрельбу в Переяславе.
Также сообщалось о том, что в Никополе Днепропетровской области произошла стрельба, в результате которой погибли двое мужчин. По факту стрельбы открыли уголовное производство.
Ранее мы писали, что в столице в Голосеевском районе произошла стрельба. Между мужчинами начался конфликт, закончившийся хаотичной стрельбой из травматического оружия.
Смотрите сюжет – о стрельбе в Полтаве:
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