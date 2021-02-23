В Киеве на ДВРЗ горит дом (видео)

В Киеве на улице Литинской (микрорайон ДВРЗ) горит двухэтажное здание – сильный пожар начался с крыши дома.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

По словам очевидцев, на место проишествия прибыли шесть пожарных машин.

В местных пабликах пишут, что пожар возник в недостроенном двухэтажном хостеле.

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Очевидцы в местных пабликах возмущаются, что, когда пожарные с сиренами летели на вызов, им почти никто не уступал дорогу.

Местные сообщают, что сгорел один из недостроенных домов в частном секторе под лесом. Были ли в доме люди на момент пожара, неизвестно.