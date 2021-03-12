В Киеве на карантин закрыли две школы

На дистанционном обучении находятся сегодня 460 классов

В Киеве закрыли на карантин две школы.

Об этом заявил во время онлайн-брифинга мэр Киева Виталий Кличко.

"Из-за роста заболеваемости коронавирус мы были вынуждены полностью закрыть на карантин две школы в столице", – сказал Виталий Кличко.

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Он также отметил, что на дистанционном обучении находятся сегодня 460 классов в 182 школах города.

"Всего больных коронавирусом школьников в Киеве – 576. Также болеют 352 педагога. В детских садах из-за выявленых случаев вируса временно закрыты 92 группы в 72 садах. Наполненность детей в садиках – почти 50 процентов", – сообщил Виталий Кличко.

Ранее мы писали, что в Киеве за прошлые сутки 896 новых случаев коронавируса. Подтвержденных случаев в столице всего за период пандемии 144 910.