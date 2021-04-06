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В Киеве на митинг против вакцинации COVID-19 пришло 14 человек (фото, видео)

6 апреля, 12:47

Игорь Серов , Ольга Кравченко

Масочный режим протестующие не соблюдали

Митинг антипрививочников возле Офиса президента провалился, сообщает корреспондент "Сегодня".

На анонсированный протест пришли только 14 человек.

Они стояли с плакатами и призывали не утверждать "принудительную вакцинацию".

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Масочный режим протестующие не соблюдали.

Полиция реагировала на их действия спокойно.

Ранее мы писали, какие первые "побочки" проявились у медиков в Украине после прививки от COVID-19.

Напомним, медики отказываются от вакцинации в Украине не из-за качества препарата. Многие из них уже переболели и имеют высокий уровень антител, при котором вакцинация не рекомендуется.

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Киев митинг прививка вакцинация Офис президента

Источник: Сегодня

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