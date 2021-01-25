В Киеве на пешеходном переходе автобус сбил человека (фото)

В Киеве на проспекте Тычины, 49 произошла авария с пострадавшим.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram.

"Автобус сбил человека на пешеходном переходе. Пострадавшего в срочном порядке госпитализировали", – говорится в сообщении.

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На месте работает полиция и скорая помощь.

Ранее мы сообщали, что в Полтавской области в жутком ДТП погиб полицейский. Водитель не справился с управлением Mercedes Sprinter. В итоге – авто выехало на встречную полосу и слетело в кювет.

Также напомним, в Киеве полицейский погиб в лобовом ДТП. Авария произошла на проспекте Лобановского, 126, пострадали четыре человека.

Смотрите сюжет – военные попали в ДТП:

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