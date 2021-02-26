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В Киеве на "Позняках" сносят киоски (фото)

26 февраля, 15:23

Мария Дмитренко

Коммунальщики говорят, что киоски работали незаконно

В Киеве возле станции метро "Позняки" демонтируют киоски.

Как передает журналист "Сегодня" Александр Марущак, демонтаж проводят сотрудники "Киевблагоустройство". Они выносят окна и двери киосков, а торговцы и владельцы пакуют товар.

Переход находиться возле парка "Позняки". Коммунальщики говорят, что киоски тут действовали незаконно с 2019 года.

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Ранее мы сообщали, что на столичном железнодорожном вокзале начали сносить киоски.

Напомним, в 2019 году журналисты "Сегодня" подробно инспектировали территорию железнодорожного вокзала. Также отметим, что столичный мэр Виталий Кличко ранее обещал сносить незаконные киоски и назвал их количество в Киеве.

Кроме того, в Киеве показали, как сносят подпольные "наливайки". Подпольный бар находился на ул. Ползунова, 6, возле Южного вокзала, сообщает КГГА.

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