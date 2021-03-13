В Киеве на Тургеневской пожар: горит дом (видео)

В здании на улице Тургеневской в Киеве произошел пожар – в тушении задействованы три машины спасателей, улица перекрыта для проезда.
Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".
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На месте работают пожарные, улица перекрыта
В здании на улице Тургеневской в Киеве произошел пожар – в тушении задействованы три машины спасателей, улица перекрыта для проезда.
Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".
Новость дополняется...
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