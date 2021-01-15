В Киеве начальник управления "Киевтранспарксервиса" брал взятки за выделение паркомест (фото)

В Киеве задержали начальника управления коммунального предприятия "Киевтранспарксервис" на получении взятки размером 2 тысячи долларов за выделение парковочных мест.
Об этом сообщает Прокуратура Киева.
"Должностное лицо задержали "на горячем" во время получения указанной суммы", – говорится в сообщении.
Отмечается, что задержанному сообщили о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.
Следственные действия продолжаются.
Напомним, ранее начальник управления Укртрансбезопасности в Черновицкой области попался на взятке.
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