В Киеве напали на участниц женского марша: пострадавшая заявила о бездействии полиции

В Киеве группа парней напали на участниц Марша равенства, который проходил 8 марта. Одна из пострадавших, журналистка Полина Вернигор, обратилась в полицию, но уголовное производство так и не начали.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

По словам девушки, после акции они возвращались домой, когда к ним подошла группа неизвестных.

"Они толкались, выкрикивали оскорбления, хватали за руки и пытались забрать плакаты. У моей подруги забрали", - написала она.

Вечером пострадавшая написала заявление в полицию, но его долго не принимали. Также правоохранители пыталась указать в протоколе, что произошел конфликт, а не нападение, и заставляли ждать между каждым из этапов по 40 минут. При этом других "посетителей" в отделении не было.

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"Когда наконец заявление зарегистрировали, сказали позвонить на следующий день. Должны были сказать, кто будет вести дело и по какой статье открыто производство. Я позвонила, мне сообщили, что все очень заняты", - рассказала Полина Вернигор.

Уголовное производство так и не открыли. Теперь девушка будет подавать жалобу на бездействие полиции.

"Я нашла уже трех девушек, которые также пострадали от тех же парней примерно в то же время. Их показания добавим к моему заявлению", - заявила журналистка.

В полиции этот инцидент пока не прокомментировали.

Напомним, женский марш в Киеве на 8 марта попытались сорвать националисты. Они выкрикивали девушкам свои лозунги через кордон полиции.