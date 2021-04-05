В Киеве не пустили в маршрутку медика: ее привезли на работу полицейские (видео)

В Киеве из-за жесткого локдауна и ограничения работы общественного транспорта медика не пустили в маршрутку. Добраться на работу ей помогли полицейские.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

Так, в маршрутку не пустили медсестру Института рака. Женщина объяснила, что не успела забрать свой спецпропуск, который ждет ее на работе. Она живет за 50 км от места работы.

Поэтому копы подвезли ее сами на патрульной машине.

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Напомним, в первый день жесткого карантина в столице журналисты "Сегодня" проверяли, как в городе ходят маршрутки. Где-то еще можно проскочить без спецпропуска, а в некоторых районах за этим следят полицейские.

Также мы писали, что новые ограничения вызвали транспортный коллапс в столице – киевляне пытаются попасть в транспорт по старым пропускам, просто письмам с работы и с помощью слез и уговоров.

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