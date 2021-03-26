В Киеве неизвестные срезали 17 вековых дубов (фото)

Дубы, что у дороги, уже вывезли, а те что не удобно – еще нет

По сообщениям в Сети, на территории Национального университета биоресурсов и природопользования Украины была проведена вырубка деревьев.

Об этом написали в "Клубе Коренного Киевлянина" в Facebook, опубликовав соответствующие фото.

По сообщению, срезали уже 17 вековых дубов.

"На руках есть документы о том, что они имеют право срезать сухостой. Хотя ни один дуб не сухой. Других деревьев не режут, хотя в акте написано и о других деревьях", - пишут в сообщении.

Дубы, что у дороги, уже вывезли, а те что не удобно – еще нет.

"Информируем, данная территория находится на балансе университета, то есть не находится в коммунальной собственности территориальной общины города Киева. Управление экологии и природных ресурсов КГГА не выдавало разрешения на вырубку данных деревьев", – прокомментировали "Сегодня" в пресс-службе "Киевзеленстрой".

В компании обеспокоены данной ситуацией и с появлением первых публикаций было направлено обращение в Госэкоинспекцию столичного округа с целью выяснения обстоятельств.

"О результатах проверки проинформируем. Позиция КО "Киевзеленстроя" – сохранить каждое дерево", – добавили в службе.

Ранее мы писали, что в Ивано-Франковской области в одном из горных районов этого региона прошли массовые обыски в рамках расследования незаконной вырубки леса.

Напомним, ранее СБУ начала расследование по статье "Экоцид", ведь среди факторов, повлиявших на огромные масштабы наводнения на западе Украины, могли быть действия или бездействие чиновников.