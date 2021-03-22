В Киеве продавец погиб на рабочем месте (видео)

В Печерском районе Киева 22 марта в торговом киоске умер продавец.

Об этом сообщает ХК в Telegram.

"На Выдубичах в самом ларьке зарезали продавца", – написали в Сети.

В полиции "Сегодня" подтверждают, что обнаружен мертвый мужчина в киоске.

Но там опровергают информацию о том, что его зарезали. Тело отправлено на судмедэкспертизу для установления причин смерти.

Предварительно, у мужчины оторвался тромб.

"Мужчина 1986 года рождения, у него был варикоз и лопнула вена. Поэтому в киоске было много крови", – рассказали в полиции.

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