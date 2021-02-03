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В Киеве ограничили движение транспорта на Грушевского

3 февраля, 12:27

Ольга Кравченко

В правительственном квартале проходят акции протеста

В Киеве на Грушевского ограничили проезд в обоих направлениях в связи с акциями протеста.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции в Telegram.

Движение транспорта ограничили от улицы Шелковичной до Петровской аллеи.

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Проезд открыт только для общественного транспорта в связи с акциями протеста, которые проходят в правительственном квартале.

Напомним, ранее мы писали о тарифных протестах: как в регионах Украины митингуют против высокой цены на газ.

Смотрите сюжет – протесты медиков в Черкасской области:

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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