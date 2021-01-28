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В Киеве открыли новый бюветный комплекс: где находится

28 января, 15:50

Ольга Кравченко

Всего в Киеве 204 бюветных комплекса

На проспекте Голосеевском, 5-15 открыли новый бюветный комплекс глубиной 255 метров Юрского водоносного горизонта.

Об этом сообщает КГГА.

Новый бювет имеет удобную тумбу с водоразборных кранов, современную систему подачи воды с кнопками и систему подогрева "антилед", что предупреждает намерзание воды в холодное время года.

Такие же современные бюветы уже открыли в пяти районах города:

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Всего в Киеве 204 бюветных комплекса. Из них 174 – работающие.

Ранее в Киеве Госпродпотребслужба взяла пробы в нескольких бюветах с водой. Результаты проверки 10 комплексов показали, что в 8 пробах воды обнаружены отклонения от гигиенических требований к питьевой воде.

Также "Киевводфонд" опубликовал интерактивную карту бюветных комплексов на территории столицы.

Смотрите сюжет – в селах пропадает вода:

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Киев бювет Голосеевский проспект

Источник: Сегодня

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