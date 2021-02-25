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В Киеве открыли стрельбу по активистам у стройки (видео)

25 февраля, 17:10

Александр Марущак , Ольга Кравченко

В городе введен план "Перехват"

Неизвестные обстреляли в Киеве активистов, которые пикетировали стройку в Голосеевском районе.

Как рассказали "Сегодня" в полиции Киева, на улице Ямской, где ведется якобы незаконное строительство, собралось около 30 человек, которые выступают против этого строительства.

"По сообщению очевидцев к митингующим активистам подъехал Мерседес-спринтер. Из него выскочили неизвестные и открыли стрельбу. После этого машина быстро уехала вместе со стрелявшими. В городе введен план "Перехват", – сообщили в полиции Голосеевского района.

Пока неизвестно, есть ли раненые в результате стрельбы. В полиции говорят, что ведется поиск стрелявших и выясняются все обстоятельства инцидента, который произошел возле стройки на Ямской.

Ранее мы писали, что в Киеве сегодня в Оболонском районе проходит митинг.

Напомним, что возле Офиса президента произошли стычки митингующих с правоохранителями. Поддержка активиста Сергея Стерненко пошла на кордон полиции – "стенка на стенку".

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Источник: Сегодня

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