В Киеве перенесли школьные каникулы: дети начнут отдыхать раньше

Из-за распространения в Киеве коронавирусной инфекции власти украинской столицы приняли решение начать школьные каникулы на два дня раньше, чем планировалось.

Об этом сообщил на брифинге 16 марта киевский мэр Виталий Кличко.

Читайте также: Школы под Киевом отправляют на "корона-каникулы" (видео)

"Киев одобрил решение начать весенние каникулы для учеников 5-11 классов на два дня раньше – с четверга, 18 марта", – сказал Кличко, назвав эту меру одной из тех, что в силах городских властей.

Детские сады и младшая школа при этом продолжат работать в обычном режиме.

Стоит отметить, что по утвержденному плану на 2020-2021 учебный год весенние каникулы в школах Украины должны начаться 22 марта. Поскольку это понедельник, фактически отдыхать дети начнут отдыхать с субботы, 20 марта. Продлятся каникулы до 28 марта.

Виталий Кличко отметил, что в последние полторы недели в городе идет активный прирост новых случаев COVID-19, и только за предыдущие сутки в Киеве обнаружили 999 новых заболевших. Поэтому власти столицы попросили Кабмин усилить ограничения в оранжевой зоне, в которой находится и Киев.

Видео: Сегодня