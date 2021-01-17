В Киеве подъезд затопило кипятком (видео)

В Киеве в субботу, 16 января, из-за аварии на теплосети на улице Щусева в нескольких домах целый день не было отопления, а вечером жильцы несмогли выйти из подъезда, потому что его затопило кипятком.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Одна из жительниц подъезда рассказала, что, когда она после 21 часов вечера попыталась выйти из квартиры, в подъезде было полно пара и конденсата, а на первом этаже – кипяток.

Подъезд затопило кипятком

По ее словам, аварийная служба приехала только через два часа после многочисленных звонков в диспетчерскую Шевченковского района, на "102" и "101".

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Аварийщики обнаружили, что работники местного ЖКХ оставили открытыми спускные краны и после восстановления теплоснабжения вся вода ушла в подъезд.

Напомним, по словам столичного мэра Виталия Кличко, за год жилищно-коммунальная инспекция в Киеве провела почти 2 тысячи проверок и киевлянам вернули около 30 млн гривен за некачественные коммунальные услуги.