В Киеве подорожает проезд в маршрутках: сколько придется заплатить

Цены взлетят уже в эту субботу

В Киеве с субботы подорожает проезд в маршрутках. Причиной такого решения называют локдаун.

Об этом сообщили в "Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области".

Киевлянам придется платить на две гривны больше. Стоимость проезда возрастет с 8 до 10 гривен. В ближайшие дни в салонах автобусов уже появятся соответствующие объявления.

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"Уже в эту субботу примерно 30-40% киевских маршруток поднимут стоимость проезда. Те, кто возил пассажиров по 8 гривен, поставят ценники – 10 гривен", – сообщил глава организации Игорь Моисеенко.

Как сообщалось ранее, в Украине вводят единый электронный билет. Воспользоваться им можно будет во всех видах общественного транспорта.