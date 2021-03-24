Версія українською
$ 27,73
32,93

В Киеве подорожает проезд в маршрутках: сколько придется заплатить

24 марта, 11:38

Виталий Семченко

Цены взлетят уже в эту субботу

В Киеве с субботы подорожает проезд в маршрутках. Причиной такого решения называют локдаун.

Об этом сообщили в "Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области".

Киевлянам придется платить на две гривны больше. Стоимость проезда возрастет с 8 до 10 гривен. В ближайшие дни в салонах автобусов уже появятся соответствующие объявления.

Реклама

"Уже в эту субботу примерно 30-40% киевских маршруток поднимут стоимость проезда. Те, кто возил пассажиров по 8 гривен, поставят ценники – 10 гривен", – сообщил глава организации Игорь Моисеенко.

Как сообщалось ранее, в Украине вводят единый электронный билет. Воспользоваться им можно будет во всех видах общественного транспорта.

Новости на эту же тему:

Реклама

Новости партнеров

Украинцы забудут о коронавирусе: медик назвал срок
10 звезд, чью карьеру разрушила неудачная пластика
Как выглядит тщательно скрываемая жена Олега Винника без макияжа