Поезд протаранил авто в Киеве: подробности смертельного ДТП (фото)

Водителю грозит от трех до восьми лет тюрьмы

В Дарницком районе Киева на железнодорожном переезде возле платформы "Лесничество" на улице Бориспольской товарный поезд врезался в легковой автомобиль, погиб мужчина.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Facebook.

32-летний водитель "ВАЗа-2101", пренебрегая предупредительными сигналами о приближении поезда, пытался переехать переезд. В этот момент на всем ходу в автомобиль врезался товарный поезд.

На момент столкновения в машине находилось два человека. Водителю повезло, а 25-летнего пассажира поезд вырвал из салона и протянул еще около километра. Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью и погиб на месте.

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Водителю предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения в установленном законом порядке, но тот отказался.

В каком состоянии находился водитель будет устанавливать следствие. Он значительных травм не получил, от госпитализации отказался.

На данный момент водитель легковушки задержан. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами.

Ранее мы сообщали, что под Киевом столкнулись пять автомобилей. В результате ДТП на этом участке дороги образовалась гигантская пробка.

Также напомним, в Киеве пьяный водитель совершил ДТП и пытался скрыться, однако прохожие совместно с патрульными его задержали.