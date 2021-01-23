В Киеве посольство России подсветили Навальным и картой Крыма (фото)

В рамках акции также напомнили о других заложниках Кремля

В Киеве у посольства России устроили акцию в поддержку российских протестов, спроецировав на здание несколько изображений.

Об этом сообщил в Twitter главред издания "Ґрати" Антон Наумлюк.

На одной из проекций был портрет арестованного ранее в Москве оппозиционера Алексея Навального, в поддержку которого фактически и вышли на улицы россияне. Под портретом разместили призыв "Свободу Навальному".

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На другой проекции изобразили карту Крыма с надписью "Свободу заложника Кремля".

Напомним, 23 января в России проходят массовые акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, который был арестован в аэропорту по прилету после лечения в Германии.

Мы также писали, что в Санкт-Петербурге рядом с площадью Восстания, где задерживали протестующих, омоновец со всей силы ударил в живот женщину, которая пыталась заступиться за задержанного.