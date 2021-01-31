В Киеве появился новый дорожный знак, или Нужна ли столице брусчатка

В Европе нашли компромис между брусчаткой и асфальтом

В Киеве о потенциально аварийных участках теперь предупреждает новый дорожный знак – в частности, речь идет о смене покрытия автодороги.

Как безопасно съехать с асфальта на брусчатку, почему от мощеных дорог отказываются в европейских странах, к какому пришли компромиссу и перенимает ли иностранный опыт Украины – в репортаже Елизаветы Герасимюк.

Например, крутой спуск на столичной Шелковичной, да еще и с брусчаткой – испытание для водителей. Во время гололеда полицейские эту часть улицы даже перекрывают, чтобы предотвратить аварии.

"Машину может занести или снести, или переднюю ось или заднюю ось, потому что теряется сцепление с дорогой", – говорит Андрей Федосеев, инструктор по безопасному вождения.

Эксперты говорят: если водитель изменения дорожного покрытия не ожидает – избежать столкновения сложно. Лучше скорость уменьшить постепенно и заранее.

"Такой яркий перепад – человек может испугаться, начать резко тормозить, например, кто-то сзади не среагирует, может в него врезаться", – зазначає Андрей Федосеев.

Участки дорог, где асфальт переходит в мостовую, – аварийно опасные. Шелковичная – одна из улиц столицы, где установили новый знак, предупреждающий об этом водителей.

"Дорожный знак "смена покрытия" для украинских водителей – новинка. В правилах дорожного движения он появился в ноябре прошлого года. И Киев – первый город, где предупредительный знак начали применять.

"Было проведено исследование по наиболее опасных аварийных участках в центре города. Но при выборе участков опирались на обращение граждан", – рассказала Валентина Рингель, прессекретарка центра организации дорожного движения.

Водители говорят: инициатива установить предупредительные знаки – замечательная, однако легче мостовой передвигаться не станет.

"Водителям такие знаки не нужны, нужны новые дороги. Брусчатка она не идеально ровная, шкодиться ходовая часть автомобиля. Если мы по городу ездим 50-60, то надо ехать 40, а то и 35", – жалуется автовладелец Владимир Гулик.

В странах Европы нашли компромисс, как и атмосферу старого города сохранить, и о безопасности на дорогах позаботиться. Например, в польском Вроцлаве мостовой вложена пешеходная центральная улица. Соседняя, ​​которой ездят машины – асфальтированная, и лишь у трамвайных путей – камень. Такая же ситуация и на улицах Перемышля, в центральной части Варшавы и даже в Вене.

"Польша, Варшава, они давно уже отказываются от мостовой, снимают ее и кладут нормальный асфальт. Брусчатка и асфальт – это очень разное покрытие. Например, брусчатка увеличиваю дистанцию ​​тормозного пути где-то на 100%", – говорит автоэксперт Алексей Павловский.

Заменить брусчатку асфальтом планировали во Львове на нескольких центральных улицах с оживленным автомобильным движением. И горожане стали на защиту брусчатки, мол, она визитная карточка города и является частью исторической атмосферы. В конце асфальт постелили только частично – на улице Богдана Хмельницкого. На других, где продолжается реконструкция, устилают камнями.

В Киеве заменять брусчатки не планируют. Поэтому водителей предупреждают о неудобных участка дорожными знаками

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