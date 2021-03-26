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В Киеве появился памятник Гоголю (фото)

26 марта, 14:04

Ольга Кравченко

Скульптура была создана еще в 2008 году

В Киеве на Андреевском спуске, возле Замковой горы появился памятник Гоголю.

Об этом сообщает Інтересний Київ в Facebook.

Согласно подписи, скульптура была создана еще в 2008 году скульптором Борисом Довганем как подарок городу.

"Как вам новый Гоголь", – спрашивают у пользователей в Сети.

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Напомним, Николай Гоголь – русский прозаик, драматург, поэт, критик, публицист, признанный одним из классиков русской литературы. Происходил из старинного дворянского рода Гоголей-Яновских.

Ранее мы писали, что в Киеве на ул. Сечевых Стрельцов открыли памятник полковнику армии УНР Петру Болбочану, под руководством которого украинские части в 1918 году освободили Крым от большевиков.

Напомним, в столице в ботсаду им. Фомина открыли памятник Махатме Ганди.

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Источник: Сегодня

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