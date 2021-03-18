В Киеве продавали фейковые результаты тестов на COVID-19

Стоимость одной справки составляла от 900 до 1500 гривен

В Киеве разоблачили злоумышленников, которые продавали справки с негативным результатом теста на коронавирус.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, схему наладили двое киевлян, один из которых подыскивал "клиентов" среди тех, кто планировал поездку за границу, и предлагал получить справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 без прохождения обследования.

В случае успешных договоренностей сообщник, который работает в одной из частных столичных лабораторий, изготавливал справку без проведения тестирования.



Стоимость одной справки составляла от 900 до 1500 гривен. По предварительным данным, с февраля по март текущего года участникам группы удалось продать около 80 фальсифицированных лекарственных справок.

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Во время проведения санкционированного обыска в лаборатории и по месту жительства злоумышленников правоохранители изъяли бланки сертификатов и справок с печатями лаборатории, печати, денежные средства в сумме около 500 тыс. гривен, черновые записи, а также другие вещественные доказательства, указывающие на совершение уголовного преступления.



Сейчас решается вопрос о назначении технических экспертиз по изъятым доказательствам.

Ранее мы сообщали, что украинцам предлагают поддельные справки о тестах на COVID-19.

Также напомним, в Днепре оштрафовали владельца аптеки, в которой продавали фейковые лекарства от коронавируса.