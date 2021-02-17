В Киеве пропала 16-летняя девушка: приметы

В Киеве пропала 16-летняя девушка.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Facebook.
Девушка в начале декабря ушла из приюта.
"В декабре в Деснянское управление полиции обратился воспитатель Центра социально-психологической реабилитации детей с сообщением об исчезновении Кондик Терезы Васильевны, 12.04.2004 года рождения, которая ушла из приюта и не вернулась", – говорится в сообщении.
Правоохранители начали уголовное производство и проводят поиски пропавшей.
Приметы:
- на вид 16 лет,
- рост 168-170 см,
- среднего телосложения,
- волосы русые, средней длины,
- карие глаза.
Девушка была одета в черную куртку, черные брюки, кроссовки с зелеными вставками и темную шапку. Всех, кто обладает какой-либо информацией просят звонить по телефонам: 044-515-87-83, 067-650-69-22 или 102.
Ранее мы писали, что в Польше при загадочных обстоятельствах исчез украинец.
Напомним, в Карпатах четвертые сутки ищут заблудившегося киевлянина.Смотрите видео:
Новости на эту же тему: