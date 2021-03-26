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В Киеве прорвало трубу: центр города залило кипятком (фото)

26 марта, 17:27

Ольга Кравченко

Завершить работы планируют в течение суток

В Киеве на улице Верхней провало трубу – всю улицу залило кипятком.

Об этом сообщает Киев Сейчас в Telegram.

Так, было обнаружено повреждение теплосети по адресу улица Верхняя, 5.

"Аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" оперативно локализовала место повреждения и начала ремонтные работы. Завершить их планируют в течение суток", – пишут в сообщении "Киевтеплоэнерго".

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Повреждение не привело к прекращению теплоснабжения в окружающих домах.

Отметим, поврежденный трубопровод был введен в эксплуатацию в 1974 году.

Ранее теплотрассу прорвало на улице Нижнеключевой в Соломенском районе столицы. ЧП произошло на территории жилищного комплекса "Кампус".

Напомним, что ранее сообщалось, что из-за прорыва трубы пострадало 9 человек. Люди кричали от боли, обожженных выносили на руках.

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Источник: Сегодня

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