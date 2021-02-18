В Киеве протестируют белорусский электробус за 15 млн

Киев может приобрести 20 электробусов в рамках Киотского протокола

Ближайшие два дня на автобусных маршрутах №24 и 55 будет работать электробус. Испытание, не рассчитано на перевозку пассажиров.

Об этом сообщают в КГГА.

По словам заместителя председателя КГГА Александра Густелева, сейчас речь идет про электробус белорусского производства. Цена такого электробуса составляет около 15 млн грн.

Важно посмотреть: насколько эффективно покажет себя электробус в работе зимой при низкой температуре воздуха.

"Главным критерием при закупке является соотношение "цена – качество – комфорт". Однако есть факторы, которые игнорировать сегодня уже невозможно. В частности, это касается экологического аспекта. Поэтому тестирование электробус на маршруте общего пользования для нас является важным шагом", – отметил Густелев.

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Отметим, это не первое тестовое испытание электробусов в Киеве. В прошлом году в тестовом режиме курсировал электробус китайского производства. Производители электробусов тестируют работу машины в различных климатических условиях. Также Киев интересен для испытания учитывая рельеф города.

Напомним, что Киев планирует приобрести 20 электробусов по Киотскому протоколу. Это не кредитные средства, их надо возвращать из бюджета города. Поэтому Киев приложит максимум усилий, чтобы иметь возможность приобрести 20 электробусов за счет средств, полученных Украиной в рамках "зеленых инвестиций".

Ранее мы сообщали, чтопротив подорожания проезда протестовали в Киеве пассажиры пригородных маршруток.

Также напомним, что Киев планирует закупить более 400 трамваев, троллейбусов и электробусов.