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В Киеве провалился асфальт прямо на проезжей части: движение затруднено (фото, видео)

27 марта, 17:57

Ольга Кравченко

Очевидцы выложили в Сеть видео с места происшествия

В Святошинском районе Киева 27 марта провалился асфальт.

Об этом сообщает Патрульная полиция в Telegram.

Так, на улице Жмеринской, 10, теперь аварийный участок дороги.

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"Движение затруднено от Кольцевой дороги", – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в Киеве в Соломенском районе, возле остановки "Белгородская" провалился асфальт.

Напомним, ранее в Киеве в Оболонском районе произошло ЧП: автомобиль, который был припаркован возле одного из зданий, буквально провалился под землю.

Внимание! Не забудьте в воскресенье, 28 марта, перевести свои будильники и хронометры на час вперед. А перед этим посмотрите новый выпуск шоу "Дед Панч и молодежь", в котором самый опытный журналист "Сегодня" разложил по полочкам... время. А заодно спросил у молодых и красивых, с кем им лучше спится.

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Киев асфальт патрульная полиция

Источник: Сегодня

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