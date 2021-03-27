В Киеве провалился асфальт прямо на проезжей части: движение затруднено (фото, видео)

В Святошинском районе Киева 27 марта провалился асфальт.

Об этом сообщает Патрульная полиция в Telegram.

Так, на улице Жмеринской, 10, теперь аварийный участок дороги.

Реклама

"Движение затруднено от Кольцевой дороги", – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в Киеве в Соломенском районе, возле остановки "Белгородская" провалился асфальт.

Напомним, ранее в Киеве в Оболонском районе произошло ЧП: автомобиль, который был припаркован возле одного из зданий, буквально провалился под землю.

Внимание! Не забудьте в воскресенье, 28 марта, перевести свои будильники и хронометры на час вперед. А перед этим посмотрите новый выпуск шоу "Дед Панч и молодежь", в котором самый опытный журналист "Сегодня" разложил по полочкам... время. А заодно спросил у молодых и красивых, с кем им лучше спится.