В Киеве провалился асфальт прямо на проезжей части: движение затруднено (фото, видео)

В Святошинском районе Киева 27 марта провалился асфальт.
Об этом сообщает Патрульная полиция в Telegram.
Так, на улице Жмеринской, 10, теперь аварийный участок дороги.
"Движение затруднено от Кольцевой дороги", – говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что в Киеве в Соломенском районе, возле остановки "Белгородская" провалился асфальт.
Напомним, ранее в Киеве в Оболонском районе произошло ЧП: автомобиль, который был припаркован возле одного из зданий, буквально провалился под землю.
Внимание! Не забудьте в воскресенье, 28 марта, перевести свои будильники и хронометры на час вперед. А перед этим посмотрите новый выпуск шоу "Дед Панч и молодежь", в котором самый опытный журналист "Сегодня" разложил по полочкам... время. А заодно спросил у молодых и красивых, с кем им лучше спится.
Новости на эту же тему: