В Киеве проведут флешмоб ко Дню соборности Украины

Каждый год на мосту Патона живая цепочка соединяет оба берега Днепра

В Киеве 22 января пройдет ежегодный флешмоб в День Соборности.

Об этом сообщил Вадим Васильчук в Facebook.

Каждый год на мосту Патона живая цепочка соединяет оба берега Днепра. Однако, в этом году из-за пандемии флешмоб пройдет в онлайн-формате.

"Создали специальную маску в Instagram, рамку в Facebook, объявили несколько фото и видео-конкурсов. Онлайн-программа и концерт состоятся по плану – в 8:00 22 января", – пишут в Сети.

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По словам Вадима Васильчука, кто захочет – вспомнит, как праздновал День Соборности на мосту и выложит фото из воспоминаний. Кто захочет – сделает новые. Киевлянам предлагают также записать видеопоздравления дома или создать живую цепь собственной семьей.

"Показать, что несмотря на пандемию, несмотря на все эти вызовы, мы все равно празднуем и мысленно – вместе", – добавил Васильчук.

Ранее мы писали, что в связи с распространением коронавируса в мире, люди во многих странах устраивали флешмобы в знак благодарности врачам.

Смотрите сюжет – как проходил флешмоб против насилия:

Видео: Сегодня