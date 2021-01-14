В Киеве пьяный водитель протаранил авто копов, пострадала патрульная (видео)

Всего в ДТП попали четыре машины

В Киеве водитель с признаками опьянения спровоцировал ДТП четырех автомобилей, среди них авто патрульной полиции.

Как рассказали в пресс-службе столичной патрульной полиции, авария произошла вечером 13 января. Экипаж патрульных на автомобиле Skoda остановился на перекрестке улицы Здолбуновской и Харьковского шоссе, чтобы повернуть налево.

Внезапно они почувствовали мощный удар: в служебный автомобиль на полном ходу въехал Ford. В результате столкновения Skoda отбросило вперед на авто Chevrolet. После удара Ford вылетел на соседнюю полосу и совершил еще одно столкновение с автомобилем Mazda.

Видео: facebook.com/kyivpatrol

В ДТП получила травмы инспектор патрульной полиции, ее госпитализировали.

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У водителя Ford обнаружили признаки алкогольного опьянения. Мужчина согласился пройти освидетельствование прибором "Драгер", результат – 2,47 промилле, что более чем в 12 раз превышает допустимый уровень.

Выяснять обстоятельства происшествия будут следователи.

Ранее мы сообщали, что в Харькове патрульные врезались в столб.

Также напомним, в Одессе автомобиль патрульных попал в масштабное ДТП. Машина Toyota Prius протаранила микроавтобус Renault Trafic службы доставки воды.