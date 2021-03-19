В Киеве растет количество больных с COVID-19: 90% пациентов нуждаются в кислородной поддержке

Стали болеть более молодые киевляне, а не только люди старшего возраста

За весь период пандемии в больницах столицы не было столько больных COVID-19. Под аппаратами ИВЛ находится вдвое больше людей, чем два месяца назад. Если раньше было до 25 больных, то сегодня – 50.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на онлайн-брифинге.

Так, заполненность коек в январе в Киеве была в среднем 30%. А теперь – более 74%.

"Если раньше большинство госпитализированных это были люди старшего возраста, то теперь больше стали болеть более молодые киевляне. Многие пациенты – это 30-40-летние жители столицы", – говорится в сообщении.

Реклама

По сравнению, с январем этого года – если брать средние цифры: заболеваемость увеличилась почти в два раза. И продолжает расти. Летальность от вируса – в полтора раза. Только в последние дни фиксируют от 24 до 30 смертей в сутки.

Количество госпитализированных увеличилось более чем в два раза. Из них больных в тяжелом состоянии – в два раза больше, чем в январе. При этом 90% пациентов нуждаются в кислородной поддержке.

Напомним, что в Украине сегодня обновили зоны карантина – Киев попал в красную зону.

Ранее мы писали, что в столице за прошлые сутки 1210 новых случаев коронавируса, а всего подтвержденных случаев – 151 133.