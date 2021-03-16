В Киеве рестораны и кафе оказались под угрозой закрытия из COVID-19 – Кличко

Киев обратился к правительству расшить перечень противоэпидемических ограничений, которые действуют в оранжевой зоне карантина. Под угрозой закрытия могут оказаться рестораны и кафе.

Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Он призвал усилить контроль за соблюдением установленных противоэпидемических мероприятий, в том числе и насчет масочного режима, работы торговых заведений, ресторанов и кафе.

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Также он отметил, что в случае, если власти не примут ограничения по зрителям на футбольных матчах и на массовых мероприятиях, Киев может стать вторым Буковелем.

"На четверг в нашем городе запланирован большой футбольный матч, на который со всех регионов приедут много зрителей. Примерно до 35 000. В нынешней ситуации он может стать вторым Буковелем", – сказал Кличко.

Также мы писали, что из-за распространения в Киеве коронавирусной инфекции власти украинской столицы приняли решение начать школьные каникулы на два дня раньше, чем планировалось.