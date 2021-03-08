В Киеве резко упала заболеваемость на COVID-19: последние данные

Женщин заболело намного больше, чем мужчин. Заразились и дети

Уменьшилось количество новых больных не только в целом по Украине, но и в Киеве тоже. За прошедшие сутки в столице выявили 286 (за субботу было 432) новых случаев коронавирусной болезни.

Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

Так, за субботу зафиксировано:

158 больных женщин в возрасте от 18 до 86 лет;

106 мужчин в возрасте от 19 до 87 лет;

12 девочек от 3 до 16 лет;

10 мальчиков от 4 месяцев до 16 лет;

18 летальных случаев;

47 госпитализированных пациентов;

2 выздоровевших.

Больше всего случаев COVID-19 обнаружили в Днепровском и Деснянском районах – по 63, а также 31 в Святошинском.

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Всего за время эпидемии в столице заболели 142 316 человек, умерли – 2785, выздоровели – 96 330.

Отметим, что за прошедшую неделю, с 1 по 7 марта, выявили 49 094 новых случая заражения коронавирусом, умерли 972 украинца, а выздоровели 24 796 человек. Читайте об этом подробнее в коронавирусных итогах за неделю.

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